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انتقدت بيع أسلحة لتركيا بـ184.1 مليون يورو

نائبة ألمانية: اردوغان «مستبد» وديكتاتور

نائبة ألمانية: اردوغان «مستبد» وديكتاتور
weam.co/600878
برلين- الوئام:

اعترضت النائبة الألمانية سيفيم داجديلن، من حزب اليسار، على استمرار بلادها مد تركيا بالأسلحة، واصفة النظام التركي بـ”المستبد” وأن تصرف بلادها في هذا الشأن “غير مسؤول”.

كانت بيانات حكومية ألمانية قد أفادت بأن تركيا استوردت أسلحة بقيمة 184.1 مليون يورو (206 ملايين دولار) من ألمانيا في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.

ووفقا للبيانات الصادرة عن وزارة الاقتصاد الألمانية الاتحادية، بناء على استفسار من النائبة سيفيم داجديلن، من حزب اليسار، فإن أنقرة هي مرة أخرى أكبر مستورد للأسلحة الألمانية، وبفارق كبير.

وأوضحت البيانات، التي اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن الصادرات اقتصرت على “بضائع تتعلق بالقطاع البحري”.

ويُفترض أن هذا يعني المواد اللازمة لبناء ست غواصات طراز 214 التي يجري بناؤها في تركيا بمشاركة كبيرة من شركة “تيسن كروب” الألمانية للأنظمة البحرية.

وعلقت داجديلن بالقول إن المضي في تصدير الأسلحة لتركيا هو “أمر غير مسؤول”.

وأكدت على ضرورة “وقف صادرات الأسلحة للنظام المستبد في تركيا”.

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