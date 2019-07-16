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هبطت العملة الأوروبية الموحدة 1.1251 دولار

اليورو يتراجع والدولار يتماسك رغم تكهنات خفض الفائدة

اليورو يتراجع والدولار يتماسك رغم تكهنات خفض الفائدة
weam.co/600886
واشنطن- الوئام:

انخفض اليورو، اليوم الثلاثاء، فيما يترقب المستثمرون قراءة بشأن الثقة في الاقتصاد الألماني، لكن تحركات العملة ظلت محدودة بفعل احتمالات إقدام المزيد من البنوك المركزية على تيسير السياسة النقدية، بدءا بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وهبطت العملة الأوروبية الموحدة 1.1251 دولار في التعاملات المبكرة في لندن، لتنخفض قليلا عن الجلسة السابقة.

وتتوقع الأسواق أن يخفض مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة في وقت لاحق من يوليو تموز، فيما حقق الدولار مكاسب.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة عملات منافسة، 0.1 بالمئة إلى 97.035، ليبتعد قليلا عن أدنى مستوى لشهر يونيو حزيران 95.843.

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