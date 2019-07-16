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خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية

مدرب النصر يستغني عن مهاجمه بعد التعاقد مع آدم وآل عباس

مدرب النصر يستغني عن مهاجمه بعد التعاقد مع آدم وآل عباس
weam.co/600895
الرياض- الوئام:

أوشك البرتغالي فيتوريا، المدير الفني لنادي النصر، على إعلان قراره النهائي بالاستغناء عن أحد مهاجمي الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونجح النصر في التعاقد مع ثنائي هجومي، في الميركاتو الصيفي، هما عبد الفتاح آدم لاعب التعاون، وصالح آل عباس نجم نجران.

ومن المؤكد، بحسب تقارير صحفية مقربة من نادي النصر، أن يستغني فيتوريا عن عبد الله آل سالم في الميركاتو الحالي، في ظل وجود 3 مهاجمين مميزين في نفس المركز.

ويقود عبد الرزاق حمد الله هجوم النصر، مدعوما بثنائي مميز عبد الفتاح آدم الذي تألق مع التعاون في الموسم الماضي، وآل عباس الذي يعد من العناصر الواعدة في مستقبل العالمي والكرة السعودية.

ومن جانبهم، يدرس مسؤولو النصر، بقيادة السويكت، إعادة عبد الله آل سالم إلى صفوف الفيحاء مرة أخرى، وذلك لحل أزمة دفع المستحقات المتأخرة من قيمة الصفقة التي تم التعاقد معها في يناير الماضي.

يشار إلى أن آل سالم لعب مع النصر، منذ انتقاله من الفيحاء، 9 مباريات فقط، ولم يسجل أي هدف.

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