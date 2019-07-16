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“مسام” ينتزع 901 لغم في الأسبوع الثاني من يوليو الجاري

“مسام” ينتزع 901 لغم في الأسبوع الثاني من يوليو الجاري
weam.co/600923
واس- الوئام

تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن “مسام” خلال الأسبوع الثاني من يوليو 2019م، من انتزاع 901 لغمًا، منها 248 لغمًا مضادة للأفراد و330 لغمًا مضادة للدبابات و298 ذخيرة غير متفجرة و25 عبوة ناسفة.

وبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 75,811 لغما زرعتها المليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

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