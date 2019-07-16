العجلان: قرار السماح بالعمل 24 ساعة يحمل العديد من الإيجابيات

الرياض - الوئام

علق رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، عجلان العجلان، على قرار مجلس الوزراء الصادر اليوم (الثلاثاء) بخصوص السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة، مبينا أن القرار يأتي في إطار نمو وتوسع الأنشطة التجارية والاقتصادية، ليسهم في تنشيط الحركة وزيادة المبيعات .

وقال العجلان، أنه بحسب بعض الدراسات والاحصائيات فإن القرار سيسهم في توفير ما يقارب 45 ألف وظيفة مباشرة في قطاع التجزئة، و20 ألف وظيفة أخرى غير مباشرة، وخلق ما يقارب 30 ألف وظيفة دوام جزئي، ويساهم في ارتفاع النشاط التجاري في المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة تتراوح من 14% إلى 16%، وزيادة عدد المنشآت الجديدة بنسبة تتراوح من 5% إلى 6%، بالإضافة الى زيادة من حجم إجمالي أعمال المطاعم بنحو 11% وبما يعادل 68 مليار ريال سنوياً، وزيادة القيمة الاقتصادية لقطاع الترفيه بنسبة 9% بالإضافة إلى زيادة الانفاق الاستهلاكي ليصل الى 100 مليار ريال سنوياً.

وأشار العجلان، إلى أهمية القرار في توفير السلع والخدمات للسكان على مدار الساعة، والمساهمة في رفع دورة الحياة بالمدن وتحسين مستوى التنافسية، وأيضاً يساهم القرار في نمو الناتج المحلي من خلال تحفيز الإنفاق الاستهلاكي واستقطاب استثمارات رأسمالية.

وأضاف أن من الإيجابيات المتوقعة من القرار ايضاً المساهمة في زيادة الفرص الوظيفية وخفض معدلات البطالة، وتحفيز قطاع الأعمال من خلال زيادة هوامش أرباح الشركات، إضافةً إلى تحسين البيئة الترفيهية في المدن، والمساهمة في تخفيف الازدحام بأوقات الذروة من خلال توفير فترات أطول.

ودعا العجلان، القطاع الخاص، إلى ضرورة الاستفادة من قرار مجلس الوزراء لزيادة أرباح الشركات والمؤسسات من خلال السماح بمزاولة العمل لمدة 24 ساعة، مؤكداً في الوقت ذاته أن هذا القرار يساهم في رفع القيمة الإجمالية المضافة لاقتصاد المملكة وينشط الدورة الإقتصادية لتلك المنشآت ويعمل على استقرارها.