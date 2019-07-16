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“الأسهم السعودية” يغلق مرتفعًا عند مستوى 9073.01 نقطة

“الأسهم السعودية” يغلق مرتفعًا عند مستوى 9073.01 نقطة
weam.co/600936
واس- الوئام

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم، مرتفعًا 28.80 نقطة ليقفل عند مستوى 9073.01 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 3.6 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 100 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 100 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 117 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 62 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات مهارة, وسلامة، ورعاية، ومجموعة الحكير، وأسمنت أم القرى الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات دراية ريت، والرياض، والإعادة السعودية، وأسيج، وأليانز إس إف فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.90% و 1.74%.

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، ودار الأركان, والراجحي, وكيان السعودية، وإعمار هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, وسابك, والإنماء، والاتصالات، والأهلي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 59.26 نقطة ليقفل عند مستوى 3784.65 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 2 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 100 ألف سهم تقاسمتها 322 صفقة.

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