“الترفيه”: 21 ألف مشترك من 162 دولة يسجلون بمسابقتي القرآن الكريم ورفع الأذان

واس- الوئام

أعلنت الهيئة العامة للترفيه، عن تزايد كبير وإقبال عالي على المشاركة بمسابقتي (القرآن الكريم، ورفع الأذان) اللتين أطلقهما رئيس مجلس إدارة الهيئة تركي آل الشيخ في بداية عام 2019، بهدف تقديم تجربة ثرية للعالم عبر تسليط الضوء على تنوع ثقافات العالم الإسلامي، التي تنعكس على أسلوب وطريقة تلاوة القرآن الكريم ورفع الأذان، وتعزيز صورة ومكانة الإسلام والمسلمين دوليًا.

وتضمن إعلان الهيئة إحصائية حديثة، جاء فيه ارتفاع كبير في عدد المسجلين للاشتراك في المسابقتين، متخطيًا 21 ألفًا حتى الآن، حيث تجاوز عدد المشاركين في مسابقة تلاوة القرآن الكريم 11 ألف مشارك، فيما تخطى عدد المشاركين في مسابقة رفع الأذان 9 آلاف مشارك من 162 دولة، على أن يستمر التسجيل في كلا المسابقتين إلى نهاية يوليو الجاري.

وتمر مسابقتا القرآن الكريم ورفع الأذان بعدة مراحل تنظيمية يعتمد نسقها على استقبال المشاركات عبر الموقع الإلكتروني، تليها مرحلة التصفية التي تقررت من 24 يوليو إلى 23 أغسطس المقبل، تتبعها مرحلة التحكيم والأداء الحيّ من 24 أغسطس إلى 24 سبتمبر، وصولًا إلى المرحلة الختامية بإعلان الفائزين وتكريمهم من 25 سبتمبر إلى 25 أكتوبر.

يذكر أنّ الفائز بالمركز الأول لمسابقة القرآن الكريم سيحصل على جائزة بقيمة 5 ملايين ريال، في حين سيحصل الفائز بالمركز الأول لمسابقة رفع الأذان على جائزة قيمتها مليوني ريال, ويمكن للراغبين في التسجيل في المسابقتين زيارة الموقع الإلكتروني والحصول على مزيد من المعلومات حول شروط الاشتراك من خلال الدخول على الرابط التالي: https://quranathanawards.com.