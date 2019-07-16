إدارة #الهلال تناقش ملف رحيل البرازيلي إدواردو لفريق أهلي دبي

إبراهيم آل صالح- الوئام

علمت “الوئام” من مصادرها، بأن إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، ستجتمع خلال الأيام المقبلة مع إدارة شباب الأهلي ووكيل أعمال لاعب الهلال البرازيلي إدواردو، وذلك لحسم ملف انتقاله من صفوف الزعيم إلى النادي الإماراتي.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن إدارة الفريق الإماراتي تقدمت بعرض رسمي إلى النادي العاصمي الهلال يقدر بـ 3 ملايين يورو، ولكن إدارة الزعيم ترغب برفع العرض إلى 4 ملايين يورو، ومن المتوقع أن يُحسم ملف المفاوضات خلال الأيام القليلة المقبلة.

كارلوس إدواردو، 29 عامًا، لعب للهلال من عام 2015م حتى 2018م ومّثّل صفوف الهلال في 64 مباراة رسمية و استطاع خلالها أن يسجل 40 هدفًا.

وحقق مع الهلال 6 بطولات رسمية، الدوري السعودي مرتين، وكأس الملك مرة واحدة، والسوبر السعودي مرتين، وكأس ولي العهد مرة واحدة.