كاتب إيراني بارز: مليشيات الحرس الثوري اختطفت ناقلة بنما

الوئام - متابعات

قال كاتب إيراني بارز إن مليشيا الحرس الثوري، التى صنفتها واشنطن منظمة إرهابية، اختطفت قبل يومين ناقلة نفطية ترفع علم بنما، لدى عبورها مضيق هرمز.

وأوضح بهزاد أحمدي نيا، المهتم بشؤون النفط والطاقة، في عدة تغريدات عبر حسابه على موقع “تويتر”، أن هناك تكهنات تدور حول إجبار قوارب عسكرية تابعة لمليشيا الحرس الثوري الإيراني للناقلة النفطية المختطفة على تغيير مسارها إلى المياه الإقليمية الإيرانية؛ حيث لا تزال محتجزة هناك، وفق قوله.

وأضاف أن الناقلة المختفية تسمى “إم تى رياح”؛ حيث كانت ترفع علم دولة بنما، مؤكداً أن القوة البحرية التابعة لمليشيا الحرس الثوري هي من تولت عملية اختطافها لدى إبحارها في الممر المائي الدولي.

واعتبر الكاتب الإيراني، في تغريداته، أن اختطاف الناقلة النفطية المذكورة يأتي رداً على توقيف البحرية البريطانية لناقلة “جريس – 1” النفطية الإيرانية المتهمة بخرق العقوبات الأوروبية المفروضة على النظام السوري منذ عام 2011، لدى عبورها من مضيق جبل طارق، قبل أسبوع.

فيما نفي مصدر إماراتي مسؤول لوكالة الأنباء الألمانية أن تكون ناقلة نفط اختفت لدي عبورها مضيق هرمز،مملوكة لبلاده .

وقال المصدر المسؤول للوكالة”إن ناقلة النفط (إم تي رياح)غير مملوكة من قِبل دولة الإمارات العربية المتحدة ولم يتم تشغيلها من قبل الإمارات، ولا تحمل على متنها أي طاقم إماراتي، ولم ترسل أي طلب استغاثة”.

وأضاف المصدر،الذي لم يتم تسميته، ” نحن حاليا بصدد مراقبة الوضع عن كثب مع شركائنا الدوليين”،بحسب وكالة أنباءالإمارات وام).