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سفينة تركية رابعة لسرقة غاز قبرص

سفينة تركية رابعة لسرقة غاز قبرص
weam.co/601005
الوئام - متابعات

في خطوة جديدة لسرقة غاز البحر المتوسط، واصلت الحكومة التركية خرق القوانين والمعاهدات الدولية وانتهاك سيادة قبرص بتكثيف جهود التنقيب عن الغاز في منطقة شرق المتوسط.

ولم تتوقف تركيا عن أعمالها الاستفزازية وضربت بالتحذيرات الدولية عرض الحائط، وأعلنت، الثلاثاء، أنها سترسل سفينة رابعة إلى شرق البحر المتوسط لإجراء مسح سيزمي للنفط والغاز حول قبرص، بحسب تصريحات وزير الطاقة التركي فاتح دونميز.

ووفقا لرويترز، فإنه لدى تركيا حاليا 3 سفن حول قبرص، من بينها سفينتان للحفر، وقال دونميز على تويتر إن سفينة المسح السيزمي “أورك ريس” سيتم إرسالها إلى البحر المتوسط بعد استكمال أنشطتها الحالية في بحر مرمرة.

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