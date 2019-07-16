زعيمة حزب ميركل تتولى منصب وزير الدفاع

الوئام - متابعات

علمت وكالة الأنباء الألمانية من دوائر في حزب المستشارة الألمانية انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي أن انيجريت كرامب-كارنباور زعيمة الحزب، ستتولى منصب وزير الدفاع خلفا لأورزولا فون دير لاين التي قرر البرلمان الأوروبي مساء اليوم الثلاثاء تعيينها رئيسة للمفوضية الأوروبية.

صوت النواب في البرلمان الأوروبي الثلاثاء واختاروا بأكثرية ضئيلة وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير لايين رئيسة للمفوضية الأوروبية. ولايين هي أول امرأة يتم اختيارها لهذا المنصب.