“طفل يحمل عود ثقاب وسيحرق المنزل” .. الكونجرس يعلق على “عملة فيسبوك”

الوئام-متابعات

أعرب مشرعون أمريكيون، اليوم، الثلاثاء، عن شكوكهم إزاء اعتزام شركة فيسبوك إطلاق عملة رقمية “ليبرا”، لينضموا إلى مجموعة من المسؤولين في الولايات المتحدة وخارجها الذين أكدوا رفضهم لهذه الخطة.

وقال السيناتور شيرود براون، وهو ديموقراطي إن الثقة في فيسبوك فيما

يتعلق بقضايا الخصوصية سيكون أمرا “وهميا”.

ومن جانبه قال السيناتور الجمهوري مايك كرابو إن تقديم خدمات مصرفية جديدة أمر محمود، إلا أنه يجب وضع القواعد من أجل تقديم “قواعد واضحة للطريق”.

وجاءت جلسة الاستماع أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ مع ديفيد

ماركوس، الذي يترأس مشروع ليبرا، بالنيابة عن فيسبوك، بعد يوم من تعهد

وزير الخزانة الأمريكي ستيف منوشين بفرض أعلى المتطلبات الرقابية

والتنظيمية على العملات الرقمية.

وذكرت وكالة أنباء “بلومبرج” أنه خلال الجلسة، شبه المشرعون عملاق

التواصل الاجتماعي بطفل يحمل أعواد ثقاب ويحرق المنزل، وانتقدوا الشركة

لانتهاكها أكثر من مرة خصوصية العملاء واتهموا الشركة بالتقليل من قيمة

كشف البيانات أمام المجتمع والتسبب في حالة من الاستقطاب في أمريكا.

وأعرب العديد من المشرعين عن شكوكهم في قدرة فيسبوك على حماية أموال

المواطنين.

وتعهد ماركوس بمعالجة المخاوف إزاء “ليبرا” وقال للجنة وهو يدلى بشهادته

في غرفة مكتظة “سنأخذ الوقت اللازم لكي نقوم بذلك بطريقة صحيحة”.