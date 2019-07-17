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الهلال يودع الحبسي ويبحث عن محلي بديلاً له

الهلال يودع الحبسي ويبحث عن محلي بديلاً له
weam.co/601025
إبراهيم آل صالح

علمت الوئام من مصادرها بأن محترف الهلال الحارس العماني علي الحبسي سيغادر الفريق الهلالي بعد موسمين قضاهما مع الأزرق، وتبحث الإدارة الهلالية عن حارس محلي لتعويض رحيله حيث اعتمد الفريق مؤخرًا على الحارس الدولي عبدالله المعيوف.

هذا وقد علمت “الوئام“ من مصادرها بأن الحارس العماني الحبسي سيعود إلى العاصمة الرياض يوم الجمعة القادمة لاستخلاص بعض الإجراءات والمخالصة النهائية بينه وبين الهلال.

يذكر أن الحبسي قَدِم إلى صفوف الهلال عام 2017م بعد تألقه مع فريق ريدينغ الإنجليزي، وحقق مع الزعيم بطولتين الدوري السعودي وكأس السوبر السعودي.

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