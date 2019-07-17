مسؤول برازيلي يشّبه عصابات المخدرات بحزب الله اللبناني

ريودي جانيرو (البرازيل) - الوئام:

شبّه ويلسون ويتزل حاكم ريو دي جانيرو اليميني المتطرف عصابات المخدرات في مدينته بحزب الله اللبناني، محذرا من أن الشرطة سترد بنفس طريقة إسرائيل من خلال عدم اظهار أي تساهل مع الإرهابيين.

وفي معرض دفاعه عن استراتيجيته الأمنية المتشددة التي زادت من عمليات القتل على يد عناصر الشرطة بشكل ملحوظ، قال ويتزل إن المجرمين في الأحياء العشوائية في ريو دي جانيرو “اغتصبوا الأطفال وقتلوا الابرياء واستخدموا هذه المناطق لبيع المخدرات”.

وأضاف ويتزل خلال لقاء نادر من نوعه مع صحفيين أجانب “ما هو الشيء الذي يفعلونه ويختلف عن حزب الله؟ لا شيء”.

وتابع “هل سنكون متسامحين مع حزب الله عندما يستخدم الصواريخ والقنابل ضد سكان إسرائيل؟ لا”.

وأكد أن “ما تقوم به اسرائيل سنقوم به في ريو دي جانيرو. لن نتساهل مع أي شخص يحمل سلاحا”، مضيفا “أنت لا تريد أن تموت؟ حسنا لا تخرج الى الشارع بمسدس”.

ويعود انتخاب ويتزل، القاضي الفيدرالي السابق، كحاكم لريو دي جانيرو بسبب دعمه للسياسات الصارمة ضد الجريمة التي ينتهجها الرئيس اليميني المتطرف جايير بولسونارو.

ومنذ توليه منصبه شهدت عمليات قتل رجال الشرطة لمشتبه بهم زيادة حادة، حيث قُتل 731 شخصًا في “تدخلات للشرطة” في الأشهر الخمسة الأولى هذا العام، أي بزيادة 19,1 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من عام 2018، وفق أحدث البيانات الرسمية.

وكان ويتزل قد أثار سابقا حنق نشطاء حقوق الانسان بسبب دعوته الى استخدام “الصواريخ” لاستهداف المجرمين في الأحياء الفقيرة، وإشادته بنشر قناصة من الشرطة للقضاء على المشتبه بهم من مسافات بعيدة.

وهو أثار مزيدا من الجدل في شهر أيار/مايو بعد نشر مقطع فيديو على تويتر لنفسه وهو داخل طائرة مروحية للشرطة تطلق النار على حي عشوائي.

لكن ويتزل اتهم وسائل الإعلام الثلاثاء بالتحيز في نقل هذه الحادثة على وجه الخصوص، وفي نقل عمليات الشرطة ضد العصابات بشكل عام.

وقال “إذا أخذنا الحرب العالمية الثانية كمثال، فسيكون الأمر مثل تجاهل النازيين والنظر فقط إلى بريطانيا وهي تقصف درسدن وبرلين”.