تفاصيل الوظائف بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية

الرياض- الوئام:

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية عن توفر وظائف أعضاء هيئة تدريس للسعوديين من حملة الماجستير والدكتوراه رجال ونساء في كليات الجامعة بالرياض والأحساء وذلك حسب التخصصات التالية:

كلية طب الأسنان في الرياض:

طب وأشعة الفم (محاضر – للرجال والنساء).

طب صحة الفم والمجتمع (محاضر – للرجال والنساء).

طب أمراض الفم والأحياء الدقيقة (محاضر – للرجال والنساء).

طب الاستعاضة السنية (محاضر – للرجال والنساء).

طب الأسنان التحفظي (محاضر – للرجال والنساء).

طب أمراض الفم (محاضر – للرجال والنساء).

طب الفم وآلام الم والوجه (محاضر – للرجال والنساء).

علم أشعة الفم (أستاذ مساعد – للرجال والنساء).

طب أسنان الأطفال (أستاذ مساعد – للرجال والنساء).

طب أمراض الفم والوجه والفكين (أستاذ مساعد – للرجال والنساء).

طب جراحة الفم والوجه والفكين (أستاذ مساعد – للرجال والنساء).

طب جذور وأعصاب الأسنان (أستاذ مساعد – للرجال والنساء).

كلية العلوم الطبية التطبيقية بالرياض:

تقنية الارتواء القلبي (محاضر – للرجال والنساء).

العلاج الوظيفي (أستاذ مساعد – للرجال والنساء).

العلاج التنفسي (محاضر – للنساء فقط).

كلية الطب بالرياض:

علم التشريح (أستاذ مساعد – للرجال والنساء)

كلية التمريض بالرياض:

تمريض صحة الأم وحديثي الولادة (أستاذ – للنساء فقط).

كلية الصحة العامة والمعلوماتية الصحية بالرياض:

الأخلاقيات الحيوية / أخلاقيات علم الأحياء (أستاذ مساعد، أستاذ – للرجال والنساء).

الوبائيات (أستاذ مساعد – للنساء فقط).

كلية العلوم الطبية التطبيقية بالأحساء:

الصحة العامة (محاضر – للرجال والنساء).

ومن الشروط العامة لشغل الوظائف أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية وحاصل على المؤهل المطلوب ولائق طبياً.

وسيتم التقديم بإرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني: info-recf@ksau-hr.edu.sa

في موعد أقصاه اسبوعين من تاريخه.