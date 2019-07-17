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فيروس Agent Smith يعد أحد الأمثلة

نصائح ذهبية لحماية هواتف أندرويد من الفيروسات

نصائح ذهبية لحماية هواتف أندرويد من الفيروسات
weam.co/601039
برلين- الوئام:

أوصت بوابة التكنولوجيا “موبيل زيشر.دي” الألمانية أصحاب هواتف أندرويد بالاقتصار على تنزيل التطبيقات من متجر “غوغل بلاي”، وذلك للحماية من الفيروسات والبرمجيات الخبيثة.

وأضافت “موبيل زيشر.دي” أن هناك بدائل أخرى لمتجر “غوغل بلاي” تتمتع بالموثوقية مثل متجر F-Droid، والذي لا يقدم سوى تطبيقات مجانية مفتوحة المصدر.

وأشارت بوابة التكنولوجيا الألمانية إلى أن فيروس Agent Smith يعد أحد الأمثلة الحديثة على مدى سهولة نشر البرامج الضارة من خلال متاجر التطبيقات، حيث قام المتضررون بتنزيل البرنامج الضار ضمن الألعاب وتطبيقات المراهقين عبر متجر يسمى 9Apps.

ويستهدف الفيروس في المقام الأول متحدثي اللغات الهندية والعربية والروسية والإندونيسية، وتمكن من إصابة 25 مليون جهاز حول العالم.

وبمجرد دخول الفيروس إلى الهاتف الذكي يبدأ في البحث عن أهدافه الحقيقية، ألا وهي التطبيقات الشائعة مثل Whatsapp، ثم يتم تبديلها بنسخة التطبيق المصابة دون علم المستخدم، وفي الواقع لم يعرض الفيروس إلا إعلانات احتيالية.

ويمكن للبرامج الخبيثة في المستقبل القيام بهجمات أكثر خطورة كسرقة بطاقات الائتمان أو التجسس على المستخدمين.

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