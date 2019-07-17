السعودية تستضيف النزال.. أمير خان يواجه باكياو

الرياض- الوئام:

قال أمير خان إنه توصل إلى اتفاق لمواجهة ماني باكياو في العاصمة السعودية الرياض، في وقت لاحق هذا العام.

وفاز البريطاني خان على الأسترالي بيلي ديب في جدة في 13 يوليو (تموز) ليحرز لقب وزن الوسط من مجلس الملاكمة العالمي.

ومن المقرر أن يواجه الفلبيني باكياو (40 عاماً) الأمريكي كيث ثرمان في لاس فيغاس يوم السبت.

وأبلغ خان وسائل إعلام بريطانية بأن نزاله أمام باكياو سيكون في الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني).

ونقلت هيئة الاذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عن خان قوله: “تم التوصل بالفعل إلى اتفاق. مواجهة ماني باكياو سيكون حدثاً رائعاً.

وتابع “الحصول على موافقته شيء رائع. بغض النظر عما سيحدث أمام ثرمان فانه سيكون نزالاً كبيراً”.

وقال خان إن “النزال أمام باكياو، أحد اكثر الملاكمين حصولاً على ألقاب في الرياضة، سيمضي قدماً حتى ولو خسر الملاكم الفلبيني أمام ثرمان”.

ونقلت صحيفة الغارديان عن خان قوله: “ماذا لو أصيب أو خسر؟ ما زلت أعتقد انه حتى لو خسر فان مواجهته ستكون حدثاً ضخماً في الشرق الأوسط. ثارت أحاديث كثيرة عن هذا النزال لسنوات طويلة”.

“مازلت أعتقد أن ماني لا يزال يحتفظ بقوته ولو لم تحدث إصابات فان النزال سيقام في موعده”.

وكان من المقرر أن يواجه خان منافسه باكياو في 2017 في الإمارات لكن لم يحدث اتفاق.

وحقق باكياو 61 انتصاراً وهو رقم قياسي مقابل سبع هزائم إضافة إلى تعادلين خلال 24 عاماً على مستوى المحترفين، بينما حقق خان 34 انتصاراً وخمس هزائم.