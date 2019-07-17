القضاء يغلق حسابًا موثقًا أساء للإعلامية منى أبو سليمان

متابعات - الوئام

أصدرت المحكمة الجزائية في الرياض حكما بإغلاق حساب موثق في تويتر يعود لأحد الإعلاميين، واشترطت عليه قبل إغلاقه نشر تغريدة في الحساب ذاته لمدة شهر تتضمن اعتذاراً للإعلامية السعودية منى أبو سليمان.

كانت الإعلامية منى أبو سليمان قد تقدمت بشكوى إلى تطبيق «كلنا أمن» بعد إساءة تعرضت لها من قبل الإعلامي في حسابه على تويتر.

وعلقت أبو سليمان على قرار المحكمة بقولها «القضاء أنصفني وانتصر لي» مبدية عدم رغبتها في الخوض في تفاصيل الواقعة، لكنها استجابت لوساطات للتنازل عن الحق الخاص.

وكتبت الإعلامية تغريدة على حسابها قالت فيها: «تقديراً لوساطة الأصدقاء، ورأفةً مني بسن المذنب من صدور حكم قاسٍ تنازلت عن الشكوى المقدمة من قبلي في محكمة الرياض الجزائية؛ تفادياً لعقوبة شديدة، والاكتفاء بأخذ تعهد بالاعتذار، ومن ثم حذف الحساب لقاء ما حصل من إساءة وتشهير طالني وأسرتي».

وأكملت في تغريدة أخرى: «ولكني لن أتوانى عن رفع قضايا على كل من يشهر أو يسيء لي أو لعائلتي؛ لأني لا أستطيع ولا أرضى لنفسي الرد بالمثل، ونتمنى أن تكون هذه آخر الإشكالات».

وأضافت: «عرضت فرصة الصلح عدة مرات لمدة سنة، لكنه لم يترك لنا خياراً غير اللجوء للقضاء. أتمنى أن تأخذ هذه المواقف عبرة لمن يتعرضون للآخرين بالإساءة خصوصاً أننا أبناء وطن واحد، ومثل هذه السلوكيات أصبحت غير مقبولة في ظل الأنظمة الحديثة والعدالة التي تساوي بين الجميع وتحفظ الحقوق من التعدي».