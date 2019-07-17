العسكري السوداني وقوى الحرية والتغيير يوقعان على الاتفاق السياسي

الخرطوم- الوئام:

وقع المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير على الاتفاق السياسي في السودان. وأعلن التلفزيون الرسمي السوداني في نبأ عاجل اليوم الأربعاء أن المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير قد وقعا بالفعل على الاتفاق السياسي.

وجاء هذا الإعلان بعد اجتماع بدأه وفدا المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير مساء أمس الثلاثاء واستمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم بحضور الوسيطين الأفريقي والإثيوبي.

وقالت قوى الحرية والتغيير في السودان أنه: تم التوقيع على الوثيقة الأولى من الاتفاق السياسي على أن توقع الثانية المتعلقة بالشق الدستوري الجمعة.