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لموسم 2019-2020

رسمياً: الدوري الإيطالي ينطلق في 24 أغسطس

رسمياً: الدوري الإيطالي ينطلق في 24 أغسطس
weam.co/601058
روما- الوئام:

سيبدأ الدوري الإيطالي لكرة القدم (سيري آ) لموسم 2019-2020 في 24 أغسطس (آب) المقبل وسينتهي في 24 مايو(آيار) 2020 وسيتوقف في أعياد الميلاد.

وأفاد بيان صادر عن رابطة الـ(سيري آ) بأن فترة التوقف ستكون من 23 ديسمبر(كانون الأول) وحتى الرابع من يناير (كانون الثاني).
وكانت الرابطة قررت العام الماضي لعب جولة في 26 ديسمبر(كانون الأول) على غرار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان الموسم الماضي في الدوري الإيطالي قد شهد لعب ثلاث جولات في الفترة بين 22 و30 ديسمبر(كانون الأول).

وسعت الرابطة عبر هذا لمحاكاة “البوكسينغ داي” في إنجلترا لكن الأمر لم يحقق النتائج المرجوة.

وبخلاف هذا، سيتوقف الدوري ثلاث مرات أخرى بسبب الاستحقاقات الدولية.وسيسعى يوفنتوس للحفاظ على لقبه وحصد اللقب التاسع توالياً في الموسم الجديد.

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