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استقالة لاجارد من صندوق النقد الدولي

كريستين لاجارد تستقيل من صندوق النقد الدولي

كريستين لاجارد تستقيل من صندوق النقد الدولي
weam.co/601070
وكالات - الوئام

قدمت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد استقالتها من الصندوق، قائلة إنها حصلت على مزيد من التوضيح بشأن ترشيحها لمنصب الرئيس المقبل للبنك المركزي الأوروبي.
وقالت لاجارد إن استقالتها سارية اعتباراً من 12 سبتمبر، مضيفةً بأن هذه الخطوة ستسرع من اختيار خليفتها في المنصب.
وتأتي استقالة لاغارد بعد أسبوعين من ترشيحها لرئاسة البنك المركزي الأوروبي في الثاني من يوليو الحالي.

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