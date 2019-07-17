عملية فصل توأم تستغرق 55 ساعة و100 طبيب وممرض

وكالات - الوئام

أكثر من 100 طبيب وممرض شاركوا في 3 عمليات أساسية، على مدى 4 أشهر، لشقيقتين باكستانيتين، عمرهما عامان.

واستهدفت الثلاث عمليات فصل رأسيهما في مستشفى جريت أورموند في لندن، حيث ولدتا برأس ملتصق، وهي حالة نادرة استلزمت من الأطباء 55 ساعة داخل غرفة العمليات.

وجرى فصل التوأم الملتصق النادر في المستشفى خلال سلسلة من العمليات استغرقت 55 ساعة ونجح الجراحون في فصل الرأسين المتشابكتين في الجمجمة المشتركة.

وتكفل رجل الأعمال الباكستاني مرتضى لاخاني بدفع ثمن إجراء العملية، وقالت والدة التوأم زينب بيبي (34 عاما): “نحن مدينون للمستشفى والعاملين بها، ونود أن نشكرهم على كل ما فعلوه لبناتي”.

وكان والدهما قد توفي منذ فترة وخرجت الفتاتان اليتيمتان من المستشفى وتستكملان فترة تعافيهما في لندن مع والدتهما وجدهما.