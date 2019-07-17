التعليقات: 0

الشباب هم وقود الثورة

حميدتي قائد الدعم السريع: الاتفاق السوداني يفتح عهدًا جديدًا مع شركاء الثورة

حميدتي قائد الدعم السريع: الاتفاق السوداني يفتح عهدًا جديدًا مع شركاء الثورة
weam.co/601088
الخرطوم- الوئام:

أقرّ نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو”حميدتي” بأنّ الاتفاق الذي تمّ يعدّ لحظة تاريخية في حياة الأمة السودانية، مؤكّدًا أنّه يفتح عهدًا جديدًا في الشراكة بين القوات المسلّحة والدعم السريع مع شركاء الثورة.

وقال حميدتي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد الأربعاء بعد التوصّل إلى اتفاقٍ بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير على الأحرف الأولى إنّ الشباب هم وقود الثورة، مقدّمًا في الوقت ذاته شكره للمجتمع الأقليمي الذي أسهم في الوصول إلى اتفاقٍ، كما شكر الدول العربية التي رعت الاتفاق بشكل تام.

روابط ذات صلة

العسكري السوداني وقوى الحرية والتغيير يوقعان على الاتفاق السياسي

العسكري السوداني وقوى الحرية والتغيير يوقعان على الاتفاق السياسي

اليوم.. «العسكري السوداني» يناقش الوثيقة الدستورية مع «قوى التغيير»

اليوم.. «العسكري السوداني» يناقش الوثيقة الدستورية مع «قوى التغيير»

انتشار صور ومقاطع عن فض اعتصام الخرطوم يثير غضباً بين السودانيين

انتشار صور ومقاطع عن فض اعتصام الخرطوم يثير غضباً بين السودانيين

السودان: «الحرية والتغيير» تطلب مجددًا تأجيل التفاوض مع المجلس العسكري

السودان: «الحرية والتغيير» تطلب مجددًا تأجيل التفاوض مع المجلس العسكري

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>