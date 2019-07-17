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باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين

قوات التحالف تعترض وتُسقط طائرة مسيّرة أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه جازان

قوات التحالف تعترض وتُسقط طائرة مسيّرة أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه جازان
weam.co/601092
الرياض- الوئام:

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف تمكنت – ولله الحمد – صباح اليوم، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة صنعاء باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة جازان.

وأوضح العقيد المالكي أنه في الوقت الذي يتواجد فيه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن في صنعاء، تستمر محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية في استهداف البنى التحتية المدنية والمدنيين، ما يكشف بجلاء النزعة الإجرامية لهذه الميليشيا وتماديها باستخدام الأساليب الإرهابية، وكذلك استمرار تهديدها للأمن الإقليمي والدولي.

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