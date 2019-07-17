السعودية وفلسطين واليمن في مجموعة واحدة بتصفيات كأس العالم 2022

أجريت اليوم الأربعاء في كوالالمبور فعاليات سحب قرعة التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم2022 في قطر، وكأس آسيا 2023 في الصين.
وأسفرت نتائج القرعة عن التالي:
المجموعة الأولى: الصين وسوريا والفلبين وجزر المالديف وجوام.
المجموعة الثانية: أستراليا والأردن وتايوان والكويت ونيبال.
المجموعة الثالثة: إيران والعراق والبحرين وهونج كونج
وكمبوديا.
المجموعة الرابعة: السعودية وأوزبكستان وفلسطين واليمن
وسنغافورة.
المجموعة الخامسة: قطر وسلطنة عُمان والهند وأفغانستان
وبنجلادش.
المجموعة السادسة: اليابان وقرغيزستان وطاجيكستان وميانمار
ومنغوليا.
المجموعة السابعة: الإمارات وفيتنام وتايلاند وماليزيا
وإندونيسيا.
المجموعة الثامنة: كوريا الجنوبية ولبنان وكوريا الشمالية
وتركمانستان وسريلانكا.