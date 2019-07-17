السعودية وفلسطين واليمن في مجموعة واحدة بتصفيات كأس العالم 2022

وكالات - الوئام

أجريت اليوم الأربعاء في كوالالمبور فعاليات سحب قرعة التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم2022 في قطر، وكأس آسيا 2023 في الصين.

وأسفرت نتائج القرعة عن التالي:

المجموعة الأولى: الصين وسوريا والفلبين وجزر المالديف وجوام.

المجموعة الثانية: أستراليا والأردن وتايوان والكويت ونيبال.

المجموعة الثالثة: إيران والعراق والبحرين وهونج كونج

وكمبوديا.

المجموعة الرابعة: السعودية وأوزبكستان وفلسطين واليمن

وسنغافورة.

المجموعة الخامسة: قطر وسلطنة عُمان والهند وأفغانستان

وبنجلادش.

المجموعة السادسة: اليابان وقرغيزستان وطاجيكستان وميانمار

ومنغوليا.

المجموعة السابعة: الإمارات وفيتنام وتايلاند وماليزيا

وإندونيسيا.

المجموعة الثامنة: كوريا الجنوبية ولبنان وكوريا الشمالية

وتركمانستان وسريلانكا.