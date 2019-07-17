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قرعة التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023

السعودية وفلسطين واليمن في مجموعة واحدة بتصفيات كأس العالم 2022

السعودية وفلسطين واليمن في مجموعة واحدة بتصفيات كأس العالم 2022
weam.co/601094
وكالات - الوئام

أجريت اليوم الأربعاء في كوالالمبور فعاليات سحب قرعة التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم2022 في قطر، وكأس آسيا 2023 في الصين.
وأسفرت نتائج القرعة عن التالي:
المجموعة الأولى: الصين وسوريا والفلبين وجزر المالديف وجوام.
المجموعة الثانية: أستراليا والأردن وتايوان والكويت ونيبال.
المجموعة الثالثة: إيران والعراق والبحرين وهونج كونج
وكمبوديا.
المجموعة الرابعة: السعودية وأوزبكستان وفلسطين واليمن
وسنغافورة.
المجموعة الخامسة: قطر وسلطنة عُمان والهند وأفغانستان
وبنجلادش.

المجموعة السادسة: اليابان وقرغيزستان وطاجيكستان وميانمار
ومنغوليا.
المجموعة السابعة: الإمارات وفيتنام وتايلاند وماليزيا
وإندونيسيا.
المجموعة الثامنة: كوريا الجنوبية ولبنان وكوريا الشمالية
وتركمانستان وسريلانكا.

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