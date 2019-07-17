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“التعاون الإسلامي” تُرحب باتفاق الخرطوم وتدعو المجتمع الدولي لتقديم الدعم للسودان

“التعاون الإسلامي” تُرحب باتفاق الخرطوم وتدعو المجتمع الدولي لتقديم الدعم للسودان
weam.co/601111

رحب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، باتفاق المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير بالسودان على إنشاء هياكل ومؤسسات الحكم في الفترة الانتقالية لقيادة البلاد في الفترة الانتقالية.

ودعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي في بيان، اليوم، المجتمع الدولي لتقديم كافة أشكال الدعم للسودان في هذه المرحلة الانتقالية ليعم السلام المستدام والأمن جميع ربوعه، كما ثمن الدور الفاعل للوساطة وللأطراف الإقليمية والدولية التي ساهمت في إكمال هذه العملية السياسية ودعم السودان للخروج من الأزمة التي مر بها.

وأكد “العثيمين” استعداد المنظمة تسخير إمكانياتها لدعم الأمن والاستقرار والتنمية في السودان اتساقاً مع القرارات الصادرة على مستوى القمة والمجلس الوزاري.

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