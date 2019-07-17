«الشباب» يستعد للموسم الجديد بتحضيرات فنية ومحاضرات تثقيفية

الرياض - الوئام:

تواصل إدارة نادي الشباب، بقيادة رئيس مجلس الإدارة خالد البلطان، جهودها على مختلف الأصعدة، نحو انطلاقة قوية لـ«الليوث» في الموسم الجديد.

وإلى جانب تهيئة المناخ نحو إعداد بدني وفني بشكل قوي، لم تغفل إدارة الشباب عن الجانب التوعوي للاعبين، حيث نظَّمت الإدارة على مدار الأيام الماضية محاضرات تثقيفية، لتكون فترة إعداد مكتملة للأركان للنادي.

ونظّم النادي، أمس الأول الاثنين، محاضرة تحكيمية للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، حاضر فيها عبد المحسن الزويد، من الاتحاد السعودي لكرة القدم، وذلك بقاعة المحاضرات بالنادي.

وذكر بيانٌ صادرٌ عن إدارة الإعلام والإتصال بالنادي أنَّ الزويد استعرض – خلال المحاضرة – التعديلات الجديدة على نظام تحكيم كرة القدم، كما قدَّم شرحًا وافيًّا على أسئلتهم واستفساراتهم حول هذه التعديلات.

في الوقت نفسه، نظَّمت إدارة الشباب كذلك محاضرةً للاعبي فريق كرة القدم، للتوعية عن المنشطات، وتحدَّث فيها محمد البهلال عضو اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات.

الشباب، الذي أنهى الموسم الماضي من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في المركز الخامس بعدما جمع 54 نقطة بقارق 16 نقطة عن النصر المتوَّج باللقب، يواصل استعداداته لانطلاقة الموسم الجديد.

ويقدم البلطان دعمًا كبيرًا لفريق الكرة بالنادي، ويحرص على حضور تدريبات الفريق، وكان آخر أمس الثلاثاء، عندما شاهد الحصة التدريبية على الملعب الرديف للنادي.

وتؤكّد جهود الإدارة على الصعيدين الفني والتوعوي حرصها على الكبير على تحقيق نتائج مميزة في الموسم المقبل، وتحقيق استقرار كامل في صفوف «الليوث».

ومن المقرر أن يعقد «الشباب» في السادسة من مساء غدٍ الخميس، مؤتمرًا صحفيًّا لتقديم المدير الفني للفريق خورخي ألميرون، بحضور الرئيس التنفيذي خليف الهويشان، وذلك بقاعة المؤتمرات الصحفية.