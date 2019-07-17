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“الأسهم السعودية” يغلق مرتفعًا عند مستوى 9075.55 نقطة

“الأسهم السعودية” يغلق مرتفعًا عند مستوى 9075.55 نقطة
weam.co/601131
واس- الوئام

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم، مرتفعًا 2.54 نقطة ليقفل عند مستوى 9075.55 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 3 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 120 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 100 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 85 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 83 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الصادرات، وزين السعودية، وبترو رابغ، ودله الصحية، وأسمنت القصيم الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الدريس، وسلامة، والأهلي للتكافل، والرياض، وسايكو فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.96% و2.27%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء, وزين السعودية، وكيان السعودية، والراجحي هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, وسابك, والصادرات، والإنماء، والاتصالات هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 2.27 نقطة ليقفل عند مستوى 3786.92 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.7 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 90 ألف سهم تقاسمتها 259 صفقة.

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