ليبيا تسلم بريطانيا شقيق منفذ اعتداء مانشستر

وكالات- الوئام

أعلن مصدر أمني، اليوم الأربعاء، أن ليبيا سلمت بريطانيا شقيق منفذ الهجوم الانتحاري في مانشستر الذي أودى بحياة 22 شخصًا في 2017.

وقال أحمد بن سالم الناطق باسم قوة الردع، المجموعة المسلحة التي كانت تحتجز المتهم وتقوم بمهام الشرطة في العاصمة الليبية، إن هاشم العبيدي في الطائرة الآن في طريقه إلى بريطانيا.

وأوضح أنه تم تسليمه إلى مكتب السفارة البريطانية في مطار معيتيقة (بالقرب من طرابلس) بموجب قرار من القضاء البريطاني وبطلب من السلطات البريطانية.

وكان “عبيدي” أوقف في طرابلس بعد أيام على هذا الاعتداء الذي نفذه شقيقه في بريطانيا.

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس لم يؤكد مصدر في شرطة مانشستر تسلم شقيق سلمان العبيدي منفذ الاعتداء.

وقال: “ما زلنا ننتظر نتيجة طلب التسليم من المكتب المكلف الملاحقات الجنائية في المملكة المتحدة”، مضيفًا أن الإجراءات جارية ونشكر السلطات الليبية لدراستها طلبنا. دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وكانت قوة الردع الموالية لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، أوقفت شقيق سلمان العبيدي ووالده بعد أيام على الاعتداء. وأفرج عن الوالد بعد أسابيع.

وقالت هذه القوة حينذاك إن هاشم العبيدي “اعترف بأنه كان في بريطانيا خلال فترة الإعداد للاعتداء” وبأنه “كان على علم كامل بتفاصيل هذه العملية الإرهابية”.