700 قطعة أثرية تصل أعمارها إلى ألف سنة في مهرجان حجر برابغ

رابغ- الوئام- حجب العصيمي

حقق متحف مهرجان حجر 2 للتمور السياحي الترفيهي والمقام بمركز حجر في محافظة رابغ بمنطقة مكة المكرمة، نجاحًا لافتًا باستقطابه عددًا كبيرًا من الزوار فاق الـ400 زائر في اليوم الواحد، وأثار دهشتهم ونال إعجابهم بمعروضاته ومقتنياته التي تجاوز عددها 700 قطعة أثرية، يصل عمر بعضها ألف سنة فيما بلغت أعمار الأخرى مئات السنين، وقد أحيت الماضي ودعت كبار السن لاجترار ذكرياتهم واسترجاع تفاصيل حياتهم بالأيام الخوالي فيما عرفت الكثيرين على عمق تاريخ حجر وعراقة ماضيه وأظهرت صورًا للجوانب الحياتية و الاجتماعية لسكانها خلال عدة قرون مضت وعقود ولت.

ويسعى القائمون على المهرجان إلى إنشاء متحف دائم لمركز حجر والهجر التابعة له من خلاله يتم إبراز الجانب التاريخي والاجتماعي والاقتصادي الذي يستدل عليه من خلال العملات القديمة جدًا مثل الدرهم الأموي الفضي والدرهم العباسي الفضي والجنيه الفرنسي ومن خلال المصنوعات والمشغولات اليدوية القديمة التي يتم صناعتها بحجر.

ومن القطع الأثرية بالمتحف والتي استوقف الزائرين والمهتمين بالآثار، قطعة حجر مسطحة منقوش عليها آية الكرسي بالنقش الثمودي وعمرها أكثر من 500 سنة حسب ما ذكر المشرف على المتحف بركه بريكان الزبالي، وفانوس عمره أكثر من 100 سنة ومكيال عمره أكثر من 400 سنة وراديو منذ عام 1940 علاوة على عدد من البنادق الموغلة في القدم والملابس النسائية المطرزة القديمة والقدور والمطاحن ونماذج من البيوت قديمًا وأماكن تجميع التمور (الجرين).