التعليقات: 0

وزير الداخلية يدشن خدمة إصدار وتجديد بطاقة الهوية الوطنية للمواطنين المقيمين خارج المملكة

وزير الداخلية يدشن خدمة إصدار وتجديد بطاقة الهوية الوطنية للمواطنين المقيمين خارج المملكة
weam.co/601161
واس- الوئام

دشن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، في مكتبه بجدة، اليوم الأربعاء، خدمة “الأحوال في الخارج” المتمثلة في تقديم خدمة “إصدار و تجديد بطاقة الهوية الوطنية” للمواطنين المقيمين خارج المملكة لغرض الدراسة أو العمل أو العلاج.

واستمع سموه خلال التدشين لشرح موجز عن الخدمة ومميزاتها قدمه وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن بن إبراهيم الجلعود.

وستقدم الخدمة من خلال زيارة فريق من الأحوال المدنية والجهات ذات العلاقة لتقديم الخدمة للمواطنين في ممثليات خادم الحرمين الشريفين حول العالم.

يذكر أن الخدمة تهدف إلى عدم تعطل مصالح المواطنين جراء انتهاء تاريخ صلاحية بطاقة الهوية الوطنية، إضافة إلى توفير الوقت والجهد عن طريق تقديم الخدمة في أماكن وجودهم، وعدم تكبدهم عناء السفر.

روابط ذات صلة

وزير الداخلية يعتمد الخطة العامة للطوارئ في الحج

وزير الداخلية يعتمد الخطة العامة للطوارئ في الحج

وزير الداخلية يعلن شمول العسكريين في المرحلة الثانية من فرجت وتبرع القيادة دعما لها

وزير الداخلية يعلن شمول العسكريين في المرحلة الثانية من فرجت وتبرع القيادة دعما لها

وزير الداخلية يستقبل رجال مهام أمن العمرة

وزير الداخلية يستقبل رجال مهام أمن العمرة

وزير الداخلية يدشن مبادرة “فُرِجَت” التي تتيح تقديم المساعدة للمحكومين بقضايا مالية

وزير الداخلية يدشن مبادرة “فُرِجَت” التي تتيح تقديم المساعدة للمحكومين بقضايا مالية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>