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“الصحة”: نجاح 11 عملية قلب مفتوح وقسطرة لحجاج بيت الله الحرام

“الصحة”: نجاح 11 عملية قلب مفتوح وقسطرة لحجاج بيت الله الحرام
weam.co/601169

أعلنت وزارة الصحة، أن مستشفياتها ومراكزها الصحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، تواصل تقديم الخدمات التخصصية النوعية لضيوف الرحمن خلال موسم الحج هذا العام 1440هـ.

وبلغت الخدمات الصحية التي قدمت لحجاج بيت الله الحرام في مكة المكرمة والمدينة المنورة منذ اليوم الأول من شهر ذو القعدة وحتى يوم الثاني عشر من ذات الشهر (20658) خدمة صحية، حيث تم إجراء (11) عملية قلب مفتوح وقسطرة قلبية، فيما أجريت (108) عمليات غسيل كلوي و(3) عمليات مناظير، و(23) عملية جراحية مختلفة.
بينما تم دخول (148) حاجا وحاجة إلى المستشفيات، وتم تسجيل حالة ولادة واحدة، فيما لم يتم تسجيل أي حالة إرهاق حراري أو ضربات حرارية.

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