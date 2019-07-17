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تقرير تركي: 231 انتهاكا لحقوق الإنسان في البلاد خلال شهر

تقرير تركي: 231 انتهاكا لحقوق الإنسان في البلاد خلال شهر
weam.co/601173
الوئام - متابعات

كشف تقرير تركي عن أن شهر يونيو الماضي شهد 231 حالة انتهاك لحقوق الإنسان من بينها 124 جريمة عمل، نفذها النظام التركي في حق المواطنين.

وأظهرت هذه الأرقام، تقرير أعده نائب حزب الشعب الجمهوري عن مدينة إسطنبول، سَزْغين طانري قولو، وكشف نتائجه الأربعاء، وفق صحيفة “تي 24” التركية المعارضة.

ووفقا لتقارير نشرتها الصحف التركية، فإن سزغين يشغل منصب نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان التركي.

وأكد البرلمان التركي أن شهر يونيو الماضي، شهد 124 جريمة عمل، و40 ضد المرأة، و56 حالة اشتباكات مسلحة، وجريمتين مقيدتين ضد مجهول، وواقعتي وفاة لجنود مشبوهة، و4 هجمات لتنظيمات غير قانونية، وحالة وفاة داخل السجن، وواقعتي إطلاق نار عشوائي.

وتحدث المعارض التركي عن أن الشهر نفسه سجل توقيف 35 صحفيا، وصدور مذكرات اعتقال بحق 5 منهم، وصدور أحكام قضائية بحق 4 كتاب وصحفيين ناشرين.

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