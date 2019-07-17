الخارجية الأمريكية: البحرين تستضيف قمة حول السلامة البحرية

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، إن البحرين سوف تستضيف قمة حول السلامة البحرية، وسط تصاعد التوترات مع إيران في الخليج.

ويرى المراقبون أن هذا المؤتمر يعد متابعة للاجتماع الوزاري الذي عقد في وارسو في وقت سابق من هذا العام حول الشرق الأوسط، والذي كان ينظر إليه إلى حد كبير على أنه جهد منسق من جانب الولايات المتحدة وحلفائها لعزل إيران في الوقت الذي تضغط فيه واشنطن على طهران.

وشاركت حوالي 60 دولة في مؤتمر وارسو ومن المتوقع دعوتهم جميعًا مرة أخرى للمشاركة في مؤتمر البحرين.

واتهمت واشنطن طهران بالوقوف وراء سلسلة من الهجمات الأخيرة على السفن التجارية بالقرب من مضيق هرمز.

ولم يتم الإعلان عن موعد مؤتمر السلامة البحرية الذي سيبحث مسألة أمن الطيران.

واستضافت البحرين مؤخرًا اجتماعًا حول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ركز على الشق الاقتصادي لخطة اقترحها جاريد كوشنر، مستشار الرئيس دونالد ترامب وصهره، للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين يطلق عليها صفقة القرن.

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ا يبدو أن الاجتماع قد حقق أي نتائج واضحة ولم يحضر أطراف النزاع.