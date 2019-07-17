عاجل .. أمريكا تطلب من الطيارين الأتراك مغادرة أراضيها بحلول 31 يوليو

الوئام - متابعات

قرر البنتاجون الأمريكي، الأربعاء، وقف بيع طائرات F – 35 لتركيا بعد شرائها منظومة الصواريخ الروسية S – 400.

كما أكدت العاصمة الأميركية أنها لن تبيع تركيا مقاتلات إف – 35.

كذلك أشارت إلى أنها ستواصل التعاون مع أنقرة، إلا أنها أشارت أن شراء تركيا لمنظومة الصواريخ الروسية سيكون له تأثير على الناتو.

أميركا تبحث الرد

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أكدت الثلاثاء، أن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، ووزير الخارجية، مايك بومبيو، يبحثان خيارات الرد على شراء تركيا منظومة الصواريخ الروسية.

فيما وجّه الرئيس الأميركي أصابع اللوم إلى إدارة الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، معتبراً أن رفضها بيع تركيا صواريخ باتريوت تسبب في لجوئها لروسيا.

وقال ترمب “نحن نتحدث مع تركيا، لدينا علاقات جيدة لكن بصراحة الوضع معقد فإدارة أوباما لم تسمح ببيع صواريخ لتركيا.. كانوا بحاجة إلى الصواريخ للدفاع عن بلادهم، ولم يتم بيعها لهم تحت أي ظروف لفترة طويلة، وعندما علموا أنها تريد شراء صواريخ من روسيا هرع الجميع ليقولوا لتركيا حسناً سنبيعكم الصواريخ..”.

“مخيبة للآمال”

من جهة أخرى، وصف مارك إسبر، مرشح الرئيس الأميركي دونالد ترمب لمنصب وزير الدفاع، قرار تركيا شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية “إس. 400” بأنه “مخيب للآمال”، في تصريحات تكسر أياماً من الصمت من جانب الإدارة بشأن الإجراء الذي اتخذته تركيا شريكة الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي.