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الجيش الليبي: صاروخ قطر في إيطاليا كان في طريقه لمليشيات مصراتة

الجيش الليبي: صاروخ قطر في إيطاليا كان في طريقه لمليشيات مصراتة
weam.co/601192
الوئام - متابعات

كشف المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، الأربعاء، أن الصاروخ القطري الذي عثر عليه في إيطاليا كان في طريقه إلى المليشيات بمصراتة.

وقال المسماري، إن قطر ليس لها مصالح في نقل هذه الصواريخ إلى إيطاليا ولكن مصلحتها في نقلها إلى ليبيا، ولكن بعد فشلهم عثر عليها.

وأعرب المسماري، في مؤتمر صحفي من بنغازي، عن قلق الجيش الليبي من وصول الأسلحة القطرية إلى إيطاليا، مؤكداً أن “الصاروخ القطري الذي وصل إيطاليا كان متجهاً إلى ليبيا لتسليح الطائرات ميراج إف-1 الفرنسية”.

وأشار إلى “وجود تنظيمات إيطالية مرتبطة بالمافيا تسلح المليشيات الإرهابية في ليبيا”. مطالباً كل الدول الشقيقة والمجتمع الدولي ولجنة خبراء الأمم المتحدة بأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار الذي يهدد الإنسانية.

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