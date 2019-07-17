بمشاركة 4 أمانات.. “البلديات” تطلق غدا مبادرة لتحسين المشهد الحضاري #لكل_جداريه_بصمه

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية، إطلاق مبادرة لتحسين المشهد الحضري، بعنوان “لكل جدارية بصمة”، غدًا.

ويُشارك الوزارة في هذه المبادرة أمانات الطائف وعسير والباحة وجازان.

وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي، قالت الوزارة: “تطلق وزارة الشؤون البلدية والقروية مبادرة لتحسين المشهد الحضري بعنوان (لكل جدارية بصمة)، غدًا الخميس عند الساعة ١٢ ظهرًا بمشاركة أمانة الطائف وعسير والباحة وجازان”.