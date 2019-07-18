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تونس تفشل في إحراز المركز الثالث أمام نيجيريا في “أمم أفريقيا”

تونس تفشل في إحراز المركز الثالث أمام نيجيريا في “أمم أفريقيا”
weam.co/601205

سجل أوديون إيغالو هدفا مبكرا من خطأ تونسي جديد ليقود نيجيريا للفوز 1-صفر وتحقيق المركز الثالث بكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم في مصر يوم الأربعاء.

واستغل إيغالو ارتباك الحارس معز بن شريفية خلال تمريرة عرضية في استمرار لسلسلة أخطاء حراس تونس الثلاثة ودفاعها في البطولة ليسجل بسهولة في الدقيقة الثالثة.

وعزز إيغالو، الذي غادر الملعب قبل انتهاء الشوط الأول للإصابة، صدارته لترتيب الهدافين برصيد خمسة أهداف ويتفوق بهدفين على الجزائريين رياض محرز وآدم وناس والسنغالي ساديو ماني قبل خوضهم المباراة النهائية يوم الجمعة.

وخسرت نيجيريا 2-1 من الجزائر بهدف قاتل من محرز في الدور قبل النهائي بينما خسرت تونس 1-صفر أمام السنغال بهدف بالخطأ في الوقت الإضافي.

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