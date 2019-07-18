التعليقات: 0

يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة

طقس اليوم: هطول أمطار رعدية في 5 مناطق بالمملكة

طقس اليوم: هطول أمطار رعدية في 5 مناطق بالمملكة
weam.co/601210
الرياض- الوئام:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الجزء الجنوبي من ساحل البحر الأحمر تشمل الخط الواصل ما بين الليث وجازان والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية كذلك على مناطق الشرقية والرياض والقصيم وحائل والمدينة المنورة وأجزاء من شمال المملكة.

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة على مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

روابط ذات صلة

شاهد.. القبض على سائق شاحنة يسير عكس الاتجاه على طريق الملك فهد⁩ بالرياض

شاهد.. القبض على سائق شاحنة يسير عكس الاتجاه على طريق الملك فهد⁩ بالرياض

طقس اليوم: هطول أمطار رعدية بمرتفعات جازان وعسير

طقس اليوم: هطول أمطار رعدية بمرتفعات جازان وعسير

تنبيه عاجل: هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة

تنبيه عاجل: هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة

طقس اليوم: تدني الرؤية الأفقية في الشرقية والرياض

طقس اليوم: تدني الرؤية الأفقية في الشرقية والرياض

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>