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سخرت الادارة مختلف طاقاتها

مدينة الحجاج تكمل جاهزيتها لاستقبال حجاج دول الخليج

مدينة الحجاج تكمل جاهزيتها لاستقبال حجاج دول الخليج
weam.co/601213
الخرج- الوئام:

أكملت بلدية الخرج تجهيز مدينة الحجاج الواقعة على طريق الملك عبدالعزيز بمدينة السيح لاستقبال أفواج الحجاج القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي في طريقهم إلى الأراضي المقدسة.

وسخرت الإدارات الخدمية في بلدية الخرج مختلف طاقاتها وإمكانياتها لتجهيز مدينة الحجاج لاستقبال ضيوف الرحمن القادمين من دول الخليج وتقديم مختلف الخدمات لهم، إضافة لتهيئة مقرات الجهات الحكومية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن ومن ضمنها وزارة الصحة التي ستشارك بمركز صحي متكامل يقدم الخدمات الصحية والوقائية والإسعافية مدعم بطاقم طبي قادر على مواجهة الحالات الطارئة.

بالإضافة إلى مشاركة عدد من الجهات الأمنية ذات العلاقة، و وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد التي دأبت على إقامة مخيم دعوي يُعنى بخدمة حجاج بيت الله الحرام يتم من خلاله توزيع المصاحف والكتب والأشرطة والمطويات الخاصة بموسم الحج وإرشاد الحجاج والإجابة عن استفساراتهم وأسئلتهم فيما يتعلق بالحج.

كما يشارك كشافة إدارة تعليم الخرج بتقديم مختلف الخدمات التموينية والغذائية وغيرها من الخدمات لضيوف الرحمن.

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