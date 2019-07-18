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الشرطة الألمانية تشن عمليات أمنية ضد الإسلاميين

الشرطة الألمانية تشن عمليات أمنية ضد الإسلاميين
weam.co/601216
برلين- الوئام:

نفذت الشرطة في ولاية شمال الراين-ويستفاليا غربي ألمانيا، عمليات مداهمة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس ضد أشخاص من دوائر إسلامية أعلن أنهم يشكلون خطرا محتملا على العامة.

وقالت الشرطة إن محل التركيز في تلك المداهمات كان على شقة في بلدة دورين، كما تم أيضا تفتيش مساكن في كولونيا. وجاءت المداهمات بعد بلاغات تلقتها قوات الأمن.

وبحثت الشرطة عن أدلة ملموسة على هجوم محتمل قد يتم التخطيط له.وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من مصادر بالشرطة أنه تم التحفظ على رجلين لاستجوابهما في دورين. وربما كان الرجلان يريدان تنفيذ هجوم.ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل بعد.

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