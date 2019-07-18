التعليقات: 0

للموسم الجديد

السبت المقبل: صدور جدول دوري المحترفين السعودي لكرة القدم

السبت المقبل: صدور جدول دوري المحترفين السعودي لكرة القدم
weam.co/601220
الرياض- الوئام:

أعلنت لجنة المسابقات التابعة لرابطة دوري المحترفين السعودي لكرة القدم، عن عقد اجتماع مع ممثلي أندية البطولة السبت المقبل، وذلك للإعلان عن جدول مباريات الموسم الجديد.

وذكرت اللجنة في بيان لها عبر الحساب الرسمي على تويتر، أن الاجتماع سيرأسه أحمد بن راشد الراشد رئيس لجنة المسابقات حيث سيعرض على ممثلي الأندية معايير جدول البطولة، وكذلك الكشف عن مواعيد المباريات.

وينطلق الدوري السعودي للمحترفين في 22 أغسطس (آب) المقبل.

وكان النصر فاز بلقب الموسم الماضي من المسابقة، بعد أن أنهى الموسم في صدارة الترتيب برصيد 70 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الهلال صاحب المركز الثاني.

روابط ذات صلة

ساريتش لجمهور الأهلي السعودي: مسرور لوجودي هنا

ساريتش لجمهور الأهلي السعودي: مسرور لوجودي هنا

الهلال يودع الحبسي ويبحث عن محلي بديلاً له

الهلال يودع الحبسي ويبحث عن محلي بديلاً له

إدارة الهلال تناقش ملف رحيل البرازيلي إدواردو لفريق أهلي دبي

إدارة الهلال تناقش ملف رحيل البرازيلي إدواردو لفريق أهلي دبي

مدرب النصر يستغني عن مهاجمه بعد التعاقد مع آدم وآل عباس

مدرب النصر يستغني عن مهاجمه بعد التعاقد مع آدم وآل عباس

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>