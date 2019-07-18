السبت المقبل: صدور جدول دوري المحترفين السعودي لكرة القدم

الرياض- الوئام:

أعلنت لجنة المسابقات التابعة لرابطة دوري المحترفين السعودي لكرة القدم، عن عقد اجتماع مع ممثلي أندية البطولة السبت المقبل، وذلك للإعلان عن جدول مباريات الموسم الجديد.

وذكرت اللجنة في بيان لها عبر الحساب الرسمي على تويتر، أن الاجتماع سيرأسه أحمد بن راشد الراشد رئيس لجنة المسابقات حيث سيعرض على ممثلي الأندية معايير جدول البطولة، وكذلك الكشف عن مواعيد المباريات.

وينطلق الدوري السعودي للمحترفين في 22 أغسطس (آب) المقبل.

وكان النصر فاز بلقب الموسم الماضي من المسابقة، بعد أن أنهى الموسم في صدارة الترتيب برصيد 70 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الهلال صاحب المركز الثاني.