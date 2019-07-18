التعليقات: 0

الطاقة الاستيعابية للمصلى إلى 1850 مصلية

الشؤون الإسلامية تكمل توسعة مصلى النساء بمسجد قباء

الشؤون الإسلامية تكمل توسعة مصلى النساء بمسجد قباء
weam.co/601233
المدينة المنورة- الوئام:

أكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرع الوزارة بمنطقة المدينة المنورة، كافة الأعمال الخاصة بتوسعة مصلى النساء في مسجد قباء، لترتفع الطاقة الاستيعابية للمصلى إلى 1850 مصلية، بدلاً من 1200، في إطار الأعمال التطويرية لمسجد قباء الذي يحرص الحجاج والمعتمرين وزوار المدينة المنورة على زيارته، وأداء ركعتين فيه، اقتداءً بسنة النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ.

وأوضح فضيلة المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة الشيخ قيس بن عبدالحميد المعيقلي ــ في تصريح له بهذه المناسبة ــ، أن توسعة مصلى النساء بمسجد قباء تأتي بمتابعة وإشراف مباشر من وزير الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي لا يألوا جهداً في تسخير كافة الإمكانات لخدمة زوار مسجد قباء، والعمل على توفير كل السبل التي من شأنها التسهيل على مرتاديه من ضيوف الرحمن، وتمكينهم من أداء صلواتهم بكل يسر وسهولة، اتساقاً مع العناية والاهتمام ببيوت الله من القيادة الرشيدة، بقيادة ولي أمرنا الملك الصالح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ــ حفظهما الله ــ.

الجدير بالذكر أن هذه التوسعة تأتي في إطار مشاريع وبرامج الوزارة التطويرية لمرافقها تزامناً مع موسم الحج للعام الجاري 1440هـ، التي تواكب بها تطلعات القيادة الرشيدة للعمل على تهيئة بيوت الله وتجهيزها لاستقبال ضيوف الرحمن.

روابط ذات صلة

طقس اليوم: هطول أمطار رعدية في 5 مناطق بالمملكة

طقس اليوم: هطول أمطار رعدية في 5 مناطق بالمملكة

تخصيص رابط إلكتروني للأشقاء القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام 1440هـ

تخصيص رابط إلكتروني للأشقاء القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام 1440هـ

الجوازات: وصول 388.521 حاجًا إلى المملكة عبر جميع المنافذ حتى اليوم

الجوازات: وصول 388.521 حاجًا إلى المملكة عبر جميع المنافذ حتى اليوم

“الشؤون الإسلامية” تجهز 8 ملايين مصحف للحجاج

“الشؤون الإسلامية” تجهز 8 ملايين مصحف للحجاج

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>