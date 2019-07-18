تباين سعر النفط والأمريكي يواصل خسائره

سنغافورة- الوئام:

تباين اتجاه أسعار النفط اليوم الخميس مع مواصلة الخام الأمريكي خسائره بعد أن انخفض في الجلسة السابقة عقب بيانات أظهرت ارتفاع مخزونات الولايات المتحدة من المنتجات مثل البنزين بقوة الأسبوع الماضي، مما يشير إلى ضعف الطلب

خلال موسم الرحلات الصيفية.

وبحلول الساعة 0333 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ستة سنتات بما يعادل 0.1 بالمئة إلى 63.72 دولار للبرميل.

كانت العقود الآجلة لخام القياس العالمي تراجعت 1.1 بالمئة أمس الأربعاء.

وهبطت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثمانية سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 56.7 دولار. وتراجع الخام 1.5 بالمئة في الجلسة السابقة.

وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء انخفاضا يفوق المتوقع في مخزونات النفط الخام الأسبوع الماضي، لكن المتعاملين يركزون على الزيادات الكبيرة في مخزونات المنتجات المكررة مما دفع الأسعار للانخفاض.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات النفط الخام الأمريكية هبطت 3.1 مليون برميل بما يفوق توقعات المحللين لانخفاض قدره 2.7 مليون برميل.

لكن مخزونات البنزين زادت 3.6 مليون برميل مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع رأي أجرته رويترز والتي كانت لهبوط قدره 925 ألف برميل.

وقال ستيفن إينس من فانجارد ماركتس “استهلاك البنزين ضعيف على نحو مقلق بالنظر إلى أن المستهلكين الأمريكيين في ذروة موسم الرحلات”.

واضطرب إنتاج النفط الأسبوع الماضي بفعل العاصفة باري، التي وصلت إلى اليابسة يوم السبت في وسط لويزيانا كإعصار من الفئة واحد، وهي أول عاصفة كبيرة تضرب خليج المكسيك هذا الصيف.

وانخفضت أسعار النفط هذا الأسبوع مع انحسار التوترات بشأن حدوث صراع في الشرق الأوسط، واستئناف إنتاج النفط في خليج المكسيك بعد العاصفة وبزوغ مخاوف بشأن نمو الاقتصاد الصيني.