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توقعات لخفض أسعار الفائدة

الدولار ينزل بفعل تراجع عوائد السندات الأمريكية والاسترالي يتألق

الدولار ينزل بفعل تراجع عوائد السندات الأمريكية والاسترالي يتألق
weam.co/601236
واشنطن- الوئام:

تراجع الدولار بصفة عامة اليوم الخميس بعد انخفاض عوائد السندات الأمريكية في أعقاب بيانات ضعيفة لسوق الإسكان قوضت الطلب في الوقت الذي يركز فيه المستثمرون انتباههم على اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأسبوع القادم.

وفي حين تأخذ أسواق النقد في الحسبان توقعات لخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، فإن بعض المستثمرين يراهنون على خفض بمقدار 50 نقطة أساس. ومن المتوقع أن يخفض المركزي الأمريكي إجمالا أسعار الفائدة 75 نقطة أساس بنهاية العام.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات منافسة، 0.1 بالمئة إلى 97.09.

ودفع ضعف الدولار عملات أخرى للارتفاع. وقاد الدولار الاسترالي المكاسب بفضل تقرير قوي للوظائف.

وصعد الدولار الاسترالي 0.3 بالمئة إلى 0.7031 دولار أمريكي.وعزز اليورو مكاسب متواضعة حققها أثناء الليل وارتفع 0.1
بالمئة إلى 1.1238 دولار. وحد من مكاسب العملة الموحدة توقعات أن يعمد البنك المركزي الأوروبي إلى تيسير السياسة النقدية الأسبوع القادم.

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