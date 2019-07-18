اكتمال حجز 84% من المرحلتين الأولى والثانية لمشروع «مرسية السكني» بالرياض

الرياض- الوئام:

أعلن برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان، عن اكتمال حجز 84% من المرحلتين الأولى والثانية لمشروع “مرسية” أحد مشاريع البرنامج والذي تطوره الشركة الوطنية للإسكان والمكون من ثلاث مراحل، إذ بلغ إجمالي الحجوزات 2,545 وحدة من إجمالي الوحدات في المرحلتين والبالغة 3,023 وحدة.

ويعتبر “مشروع مرسية” مدينة عصرية وعالمية باعتباره أحد أكبر المشاريع السكنية في شمال العاصمة الرياض، حيث يمتد على مساحة إجمالية تتجاوز 2.7 مليون متر مربع، ويوفر أكثر من 5,000 وحدة سكنية، تتنوع ما بين الفلل والتاون هاوس والشقق، بمساحات متنوعة وتصاميم عصرية في بيئة سكنية راقية وبالقرب من الأماكن الحيوية لتناسب رغبات المستفيدين.

إذ يوفر المشروع نحو 5,000 فلل وتاون هاوس بمساحات تصل إلى 320 متر مربع، وبأسعار تبدأ من 499.9 ألف ريال وقسط شهري 1666 ريال، كما يوفر المشروع 572 شقة بأسعار تنافسية تبدأ من 299,250 ريالًا، وقسط شهري ميّسر يبدأ من 899 ريال، ويتميز المشروع بتكامل البنية التحتية والمرافق العامة.

ويمثل “مشروع مرسية” مدينة سكنية متكاملة الخدمات، تم تصميمها بأسلوب فريد يضم وادياً اصطناعياً في وسط المشروع، إضافة” إلى توفيره لمسطحات خضراء، وحدائق عامة روعي فيها تحقيق البيئة السكنية العصرية التي تتوافق مع متطلبات جودة الحياة، كما يضم العديد من المرافق التجارية المقسمة إلى تجمعات تتوسط المناطق السكنية لتوفير الاحتياجات اليومية للسكان، إلى جانب مضمار دراجات، ومواقع أخرى مخصصة للجهات الحكومية.

كما يتضمن المشروع، مساجد وممشى واندية رياضية، إضافة إلى العديد من المرافق التعليمية لكافة الشرائح العمرية، ومراكز صحية، واسعافية وفروع مصرفية، إضافة إلى مركز أمني وآخر للدفاع المدني، كما يوفر نظام الري والصرف الصحي، وخدمات الصيانة للسكان.