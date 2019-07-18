أحمد أحمد: «الكاف» بعيش وضعية خطيرة جدا

القاهرة- الوئام:

قال أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أن الكاف يعيش وضعا خطيرا جدا بسبب افتقاده لوضع قانوني خاص

به.وكشف أحمد أحمد في كلمة له في افتتاح الجمعية العمومية للكاف اليوم الخميس في القاهرة ان افتقاد كاف لوضع قانوني كان هو السبب في استماع الشرطة الفرنسية له نهاية أيار/مايو الماضي.

وأوضح أحمد أحمد أن كاف لا هو اليوم جمعية تخضع للقانون المصري، ولا هو هيئة يخضع للقانون الدولي، وان هذا الواقع خطير جدا.

وأضاف ” ما حدث في فرنسا ( الاستماع له من قبل الشرطة) سمح بتقييم توضيحات حقيقية حول طريقة تسيير الاتحاد الأفريقي. لكن عندما نكون غير محميين قانونيا، فان ذلك يصعب علينا العمل أقول هذا واتحمل كل مسؤولياتي”.

ونوه أحمد أحمد، الى تطلعه لجعل نصف الموظفين في مقر الاتحاد الأفريقي من بقية الدول الافريقية والنصف الآخر من دولة المقر ( مصر)، مثلما أعلن في حملته الانتخابية.

ونوه أحمد أحمد الى الصعوبات الكبيرة التي يواجهها موظفو الكاف من دول اخرى في الحصول على تأشيرة العمل وليس تأشيرة سياحية.

لكن هاني أبو ريدة، الرئيس المستقيل لاتحاد الكرة المصري ورئيس لجنة تنظيم بطولة كأس أمم أفريقيا رد بطريقته على أحمد أحمد، وأوضح أن الكاف يتمتع في مصر بما لا يتمتع به حتى الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) مشيرا أن تغيير بعض القوانين يتطلب بعض الوقت وموافقة مجلس النواب لأن “مصر دولة المؤسسات”.