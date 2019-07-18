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خلال العقد المقبل

تقديرات بوصول سوق الطائرات المسيرة عالميًا إلى 14 مليار دولار

تقديرات بوصول سوق الطائرات المسيرة عالميًا إلى 14 مليار دولار
weam.co/601261
بروكسل- الوئام:

قالت دراسة إن سوق الطائرات المُسيرة غير العسكرية التي تهيمن عليها شركات تصنيع في الصين ستتضاعف عالميا إلى ثلاثة أمثال حجمها الحالي خلال العقد المقبل لتصل إلى 14.3 مليار دولار، وذلك رغم تحذيرات مسؤولين أمريكيين من مخاطرها على الأمن القومي.

ووفقا للدراسة التي أصدرتها شركة تيل جروب المتخصصة في تحليل بيانات الفضاء الجوي، فإن السوق التي تُقدر قيمتها هذا العام بما يصل إلى 4.9 مليار دولار ستستفيد من الفتح التدريجي للمجال الجوي الأمريكي من قبل إدارة الطيران الاتحادية والاستخدام المتزايد للطائرات المسيرة من جانب القطاعات التجارية.

ويأتي التقرير في وقت تتصاعد فيه المخاوف الأمنية لدى الولايات المتحدة والشركات الأمريكية الخاصة من احتمالية حصول الصين على بيانات حساسة ومقاطع فيديو يمكن للطائرات المسيرة صينية الصنع التقاطها.

وقال فيل فينيجان، المحلل في شركة تيل جروب الذي أعد الدراسة،إن المُصنعين الصينيين يزودون ثلاثة أرباع الأسواق التجارية
والاستهلاكية العالمية حسب الوحدة.

ووفقا لإشعار صادر من وزارة الأمن الداخلي الأمريكية في مايو أيار اطلعت عليه رويترز، حذرت الوزارة الشركات الأمريكية من
المخاطر التي قد تتعرض لها بياناتها من جانب الطائرات المسيرة صينية الصنع.

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