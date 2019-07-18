بعد 4 أيام.. إيران تقر بوجود ناقلة النفط MT RIAH لديها

متابعات - الوئام

أعلنت الخارجية الإيرانية أنّ بحريتها تلقّت نداء استغاثة من ناقلة النفط MT RIAH أثناء عبورها مضيق هرمز، وأنّها سحبتها إلى السواحل الإيرانية مع طاقمها لإصلاح أعطالها. بحسب ما نشرت قناة “العربية”.

ويأتي ذلك البيان بعد أربعة أيّام من اختفاء ناقلة النفط MT RIAH، والتي كانت تحمل علم بنما، واختفت أثناء عبور المضيق.

في السياق، أعلنت وزيرة الدفاع البريطانية، بيني موردونت، الخميس، أن بلادها على حق في قلقها على حماية تجارتها في مضيق هرمز، وذلك بعد توترات مع إيران تتعلق بمرور السفن في الخليج.

وأضافت موردونت: “نحن على حق في قلقنا على حماية تجارتنا في مضيق هرمز”.

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