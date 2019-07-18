التعليقات: 0

بعد 4 أيام

بعد 4 أيام.. إيران تقر بوجود ناقلة النفط MT RIAH لديها

بعد 4 أيام.. إيران تقر بوجود ناقلة النفط MT RIAH لديها
weam.co/601269
متابعات - الوئام

أعلنت الخارجية الإيرانية أنّ بحريتها تلقّت نداء استغاثة من ناقلة النفط MT RIAH أثناء عبورها مضيق هرمز، وأنّها سحبتها إلى السواحل الإيرانية مع طاقمها لإصلاح أعطالها. بحسب ما نشرت قناة “العربية”.

ويأتي ذلك البيان بعد أربعة أيّام من اختفاء ناقلة النفط MT RIAH، والتي كانت تحمل علم بنما، واختفت أثناء عبور المضيق.

في السياق، أعلنت وزيرة الدفاع البريطانية، بيني موردونت، الخميس، أن بلادها على حق في قلقها على حماية تجارتها في مضيق هرمز، وذلك بعد توترات مع إيران تتعلق بمرور السفن في الخليج.

وأضافت موردونت: “نحن على حق في قلقنا على حماية تجارتنا في مضيق هرمز”.

شاهد الفيديو:

روابط ذات صلة

واشنطن: سنواصل الجهود للتصدي لخطر  إيران في المنطقة

واشنطن: سنواصل الجهود للتصدي لخطر  إيران في المنطقة

نقل إيرانية بريطانية من سجنها في طهران إلى مستشفى للأمراض النفسية

نقل إيرانية بريطانية من سجنها في طهران إلى مستشفى للأمراض النفسية

كاتب إيراني بارز: مليشيات الحرس الثوري اختطفت ناقلة بنما

كاتب إيراني بارز: مليشيات الحرس الثوري اختطفت ناقلة بنما

ترامب: نريد أن تخرج إيران من اليمن ووضع تركيا معقد للغاية

ترامب: نريد أن تخرج إيران من اليمن ووضع تركيا معقد للغاية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>