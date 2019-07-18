مصر : 11 قتيلا جراء 3 هجمات مسلحة في 24 ساعة

القاهرة - الوئام:

أفاد مصدر أمني مصري بأن مسلحين مجهولين قاموا اليوم الخميس بتصفية ثلاثة مواطنين.

ويرتفع بذلك عدد الضحايا خلال الـ 24 ساعة الماضية في سيناء إلى 11 قتيلا جراء ثلاثة هجمات مسلحة.

وقال المصدر ، الذي رفض ذكر اسمه ، لوكالة الأنباء الألمانية ( د. ب. أ) اليوم إن جماعات مسلحة قامت بنصب كمين في الطريق الدولي بالقرب من مدينة الحسنة بوسط سيناء ظهر اليوم وقتلوا ثلاثة مواطنين قبل فرارهم إلى صحراء وسط سيناء.

وأشار إلى أن وصول قوات من الشرطة والجيش إلى المكان حيث تم إغلاق الطريق الدولي في وسط سيناء المؤدي إلى جنوب سيناء ، مشيرا إلى نقل القتلى الثلاثة إلى مستشفى العريش العام وجاري التعرف عليهم.

من جانبهم أكد شهود عيان أن مجموعة مسلحة قامت بقطع الطريق الدولي في وسط سيناء بالقرب من مدينة الحسنة حيث أقام المسلحون كمينا على الطريق وأوقفوا مرور السيارات وتم إنزال ثلاثة أشخاص والتحقيق معهم وتصفيتهم بإطلاق الرصاص عليهم بدم بارد.

وأفاد مصدر أمني اليوم بمقتل مجند شرطة ومدني نتيجة تفجير انتحاري في موقف للسيارات قرب الشيخ زويد .

من جانبه ذكر بيان للقوات المسلحة المصرية أن عناصر القوات المسلحة تمكنت اليوم من إحباط عملية انتحارية بواسطة أحد العناصر الإرهابية بجوار موقف السيارات بمدينة الشيخ زويد وبالقرب من أحد الارتكازات الأمنية.

وقال العقيد أركان حرب تامر الرفاعي المتحدث العسكري للقوات المسلحة على صفحته الرسمية ” فيسبوك” اليوم :”نتيجة ليقظة عناصر التأمين تم استهداف الفرد الإرهابي قبل وصوله إلى الارتكاز الأمني، ما أدى إلى انفجار الحزام الناسف، والقضاء على الفرد الإرهابي”.

وأشار المتحدث العسكري إلى أن “الحادث أسفر عن استشهاد أحد أبطال القوات المسلحة”.

وكان مسلحون قاموا بتصفية ستة مواطنين ذبحا في غرب العريش أمس الاربعاء .